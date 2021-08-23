إصابة مواطن بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حماة

حماة–سانا

أصيب مواطن بجروح من جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في سهل الغاب شمال غرب حماة.

وذكر مصدر من قيادة شرطة حماة لمراسل سانا أن لغماً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر مساء اليوم في المنطقة الواقعة بين قريتي الرصيف والحويز بسهل الغاب ما أدى إلى إصابة راعي أغنام.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق انتشارها بين المنازل وفي الطرقات والأراضي الزراعية قبل اندحارها من تلك المناطق بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار بالمدنيين الذين عادوا إلى مناطقهم المحررة.