مقتل شخص وإصابة خمسة بإطلاق نار في مدينة دينفر الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بإطلاق نار في مدينة دينفر بولاية كولورادو الأمريكية.

ونقلت أسوشيتد برس عن شرطة الولاية قولها في تغريدة على تويتر: إن إطلاق النار وقع في حي لودو وسط المدينة بالقرب من قاعة موسيقا وملهى ليلي ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

وأضافت الشرطة: إنه لم يتم القبض على أي مشتبه به في الحادث وإن التحقيقات جارية لكشف الملابسات.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.