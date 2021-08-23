لجنة دعم الشعب الفلسطيني: الاستمرار بالمقاومة لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية

دمشق-سانا

أكدت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني ضرورة الحذر من المخططات والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية والاستمرار بالنضال والمقاومة وعدم المساومة أو الاستكانة للوعود الخلبية الكاذبة وخاصة ما يدعى بـ “قيام الدولتين”.

ودعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور صابر فلحوط القوى الوطنية الفلسطينية الشريفة وأبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية الى التحرك العاجل لحشد القوى الشعبية الوطنية في تيار سياسي عريض لحماية القضية الفلسطينية والتصدي للمخططات الصهيوأمريكية في المنطقة ومحاولات فرض التطبيع والاستسلام مشددة على ضرورة التوجه نحو الشباب لتدعيم قدرتهم على المقاومة والصمود.

وشددت اللجنة على رفض كل أشكال التطبيع وضرورة الاستمرار بالنضال حتى تحرير جميع الأراضي العربية من الاحتلال.

وجددت اللجنة دعمها للجيش العربي السوري درع الوطن وسياجه المنيع الذي خاض معارك البطولة والشرف ضد الإرهاب وحقق الانتصارات منوهة بصمود أهالي الجولان السوري المحتل والشعب الفلسطيني البطولي في مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته الاستعمارية.

ووجهت اللجنة التحية لكل من يقف إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب ومواوتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم جهة مخططات تفكيك المنطقة.

المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

علي عجيب