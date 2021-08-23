بيسكوف: لا خطط لدى دول الأمن الجماعي للتدخل في أفغانستان

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنها روسيا لا تخطط لأي تدخل في أفغانستان.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله خلال موجز صحفي يومي: “إن الاجتماع الذي عقدته المنظمة اليوم تناول مسار التطورات على اعتبار أن ذلك يهدد باحتمال نشوب حرب أهلية جديدة في أفغانستان ويحمل معه مخاطر وتهديدات إضافية، وبالطبع لا أحد يخطط للتدخل في هذه التطورات”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت لدى روسيا خطط للتوسط بين حركة طالبان والقوات المعارضة لها في ولاية بانجشير شمال كابل قال بيسكوف: إن هذا الموضوع لا يدور الحديث عنه.

ولفت بيسكوف إلى أن زعماء دول منظمة الأمن الجماعي أعربوا خلال اجتماعهم عن قلقهم إزاء احتفاظ تنظيم “داعش” الإرهابي بمواقع قوية في أفغانستان باعتبار أن ذلك يمثل “اتجاهاً خطراً يهدد دول المنظمة” مشيراً إلى أن هناك إدراكاً عاماً بضرورة تنسيق المواقف من معالجة المسألة الأفغانية بما في ذلك في إطار منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجموعة العشرين.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي ست دول هي روسيا وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان.