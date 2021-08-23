مطالب بضبط الأسعار ودعم الإنتاج المحلي في الدورة الرابعة للمجلس العام لاتحاد العمال

دمشق-سانا

بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس انطلقت أعمال الدورة الرابعة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال حيث تركزت المداخلات على ضرورة التدخل بشكل فاعل في الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الأجور والتعويضات التي يتقاضاها العمال ودراسة الفجوة بين الرواتب والانفاق.

وطالب المشاركون في المجلس بضرورة تنشيط مشاريع الإسكان بمختلف أنواعها وتقديم الدعم اللازم لها ودعم الإنتاج المحلي وتأمين مستلزمات الصناعة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وإعادة هيكلة القطاع العام والبنية الهيكلية للاقتصاد السوري وبناء سياسة نقدية مجدية وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج في قطاع الدواجن.

وأشار المشاركون إلى أهمية التوسع في عمليات استصلاح الأراضي وتخفيض أسعار الدواء وضبط تسعيرة الأطباء وتفعيل موضوع السلامة المهنية وإعادة دراسة عمل المطابع العامة لتصبح جدواها الاقتصادية أكبر وإعادة منح القروض لتركيب السخان الشمسي وفتح باب المسابقات وإملاء الشواغر في المؤسسات الحكومية.

ودعا المشاركون إلى معالجة مكب النفايات في وادي الهدة للحد من تلوث المياه والأراضي الزراعية في طرطوس وإعادة النظر بخطة وزارة الزراعة فيما يخص زراعة محصول القطن والإسراع في استثمار شركات الغزل والنسيج المدمرة.

حضر أعمال المجلس وزراء المالية والنفط والثروة المعدنية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل.