نادي الأسير الفلسطيني يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المضربين

القدس المحتلة-سانا

طالب نادي الأسر الفلسطيني المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين التسعة المضربين عن الطعام.

وأوضح النادي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن المخاطر على حياة الأسرى المضربين تتصاعد وخاصة أن ثلاثة منهم تجاوز إضرابهم الـ 40 يوماً وهم سالم زيدات ومجاهد حامد وكايد الفسفوس.

والأسرى المضربون عن الطعام هم سالم زيدات المضرب منذ 43 يوماً ومجاهد حامد 41 يوماً وكايد الفسفوس 40 يوماً ومقداد القواسمة 33 يوماً وأحمد محامرة 23 يوماً وأكرم الفسفوس 19 يوماً وعلاء الأعرج 16 يوماً وعمر جعبري 6 أيام وهشام أبو هواش 7 أيام.