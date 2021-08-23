إصابة عدد من المدنيين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة شاحنة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي

حلب-سانا

أصيب عدد من المدنيين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة شاحنة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة شاحنة غرب مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في الممتلكات والسيارات المركونة في محيط الانفجار.

وتسود في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة والتحكم بمصير المدنيين فيها.