إضراب جديد يعرقل حركة القطارات في ألمانيا

برلين-سانا

توقفت أغلب حركة القطارات في المانيا اليوم إثر إضراب جديد نفذته شركة سكك الحديد العامة في ألمانيا “دويتشه بان” ما أدى إلى إلغاء 75 بالمئة من رحلات القطارات.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الهدف من الإضراب التأثير في مجرى المفاوضات الجارية حول مسالة الأجور الذي بدأ أمس الأول على مستوى نقل البضائع قبل أن يتسع نطاقه اليوم ليشمل خطوط السكك بأكملها على امتداد 48 ساعة.

بدورها قالت نقابة السكك الحديدية إن أكثر من تسعة آلاف موظف توقفوا عن العمل بما في ذلك السائقون وبعض الموظفين من القطاعات الأخرى.

وتجري حالياً مفاوضات حول الاتفاقية الجماعية المقبلة بين إدارة الشركة والنقابة التي تطالب بزيادة بنسبة 4ر1 بالمئة وصرف مكافآت فردية لهذا العام بقيمة 600 يورو على أن تبلغ الزيادة 8ر1 بالمئة في 2022 كما ندد السائقون بتخفيض معاشاتهم التقاعدية التكميلية بمقدار 50 يورو شهرياً في حين عرضت دويتشه من جانبها زيادة بنسبة 5ر1 بالمئة في عام 2022 و7ر1 بالمئة في عام 2023 وطلبت مهلة إضافية لأجل مواجهة الأضرار الناجمة عن أزمة كورونا.