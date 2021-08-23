نيوزيلندا تمدد الإغلاق العام للحد من تفشي المتحورة دلتا

ويلينغتون-سانا

مددت نيوزيلندا الإغلاق الوطني العام حتى يوم الجمعة المقبل في كل أنحاء البلاد وذلك في محاولة للحد من انتشار المتحورة دلتا من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قولها “إن تفشي المتحورة دلتا لم يبلغ ذروته بعد وإن الانتشار السريع للمتحورة شديد العدوى يعني أنه من السابق لأوانه رفع القيود المفروضة منذ الأسبوع الماضي بعد ظهور بؤرة للوباء في أوكلاند منهية ستة أشهر من عدم تسجيل أي إصابة محلية”.

وأضافت ارديرن “دلتا كانت متقدمة علينا وكنا نحتاج إلى السيطرة على الوضع بأسرع ما يمكن ولا نعتقد أننا وصلنا إلى ذروة هذا التفشي”.

وأوضحت أرديرن “خطتنا كانت فعالة في السابق ويمكننا معاً أن نجعلها كذلك مجدداً”.

وكان مقرراً أن ينتهي إغلاق نيوزيلندا مساء غد لكن رئيسة الوزراء قررت استمراره حتى الجمعة في كل أنحاء البلاد وحتى مساء الـ 31 من آب في أوكلاند.

واعتمدت نيوزيلندا استراتيجية “صفر كوفيد” التي أدت إلى حصر الوفيات بـ 26 حالة ضمن بلد عدد سكانه خمسة ملايين نسمة مع قيود إغلاق شديدة عند حدوث أي إصابة.

ولا تزال حملة التلقيح بطيئة في نيوزيلندا حيث بلغت نحو 20 بالمئة من السكان فقط بشكل كامل في واحد من أدنى معدلات التحصين في الدول المتقدمة.