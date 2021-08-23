خالد حجار.. مطرب خرج من عباءة الطرب الحلبي إلى عالم الأغنية الشبابية المعاصرة

دمشق-سانا

نشأ وترعرع في مدينة حلب عاصمة الطرب العربي ولكنه اختار لنفسه خطا غنائيا خاصا يساير ذوق جمهور اليوم مع الحفاظ على مقومات الفن الراقي ليكون المطرب خالد حجار أحد الأصوات السورية الشابة التي حضرت بقوة في المشهد الغنائي العربي الحالي.

تعلق حجار بالغناء بدأ منذ طفولته الباكرة فغنى في المدرسة وهو ابن ثماني سنوات أغنية “لسه فاكر” لأم كلثوم وكان أول من انتبه لموهبته عم والده الموسيقي القدير عبد القادر حجار تلميذ أمير الموشحات عمر البطش وأحد مؤسسي نادي شباب العروبة في حلب فتعلم منه حجار الصغير غناء الموشحات والقدود.

ورغم أن حجار درس بعد الثانوية في المعهد التقاني لطب الأسنان إلا أن شغفه بالفن والغناء جعله يفضلهما على تخصصه العلمي لأنه يهوى الموسيقا وتعلقه فيها راسخ لا يتزحزح ومن الأساتذة الذين تتلمذ على أيديهم كان الفنان محمد قصاص مؤسس فرقة شيوخ الطرب.

وأظهر حجار إصرارا على الغناء أمام تحفظ عائلته على ظهوره الفني وأخذ يدرب صوته على أداء أغاني كبار المطربين من صباح فخري ومحمد عبد الوهاب والمواويل ويقيم الحفلات في مدن سورية ولبنانية ليطلق أولى أغانيه الخاصة قبل 17 عاما بعنوان “من القلب قريبين” كلمات وألحان سامح وأسامة منذر.

رحلة حجار في عالم الشهرة بدأت مع مشاركته في أحد برامج رعاية المواهب حيث اختاره وقتها الفنان التونسي صابر الرباعي ليكون ضمن فريقه بعد أن غنى في دقيقة ونصف موال على اليمه وفوق النخل وقدك المياس.

ويصف حجار تجربته في المشاركة في هذه البرامج بالصعبة لأن المشارك عليه أن يخوض خمسة اختبارات قبل أن يظهر أمام شاشات التلفزيون للجمهور وهنالك مطربون معروفون لهم اسمهم لم يتمكنوا من الوصول لهذه المرحلة معتبراً أن هذه المشاركة بمثابة ممر في مشواره الغنائي لأنها تساهم إلى حد كبير في تقديم المطربين والمتسابقين إلى الجمهور العربي.

حجار الذي يميل إلى الأغنية العاطفية تعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين السوريين واللبنانيين والمصريين منهم نهاد نجار وثائر وماهر العلي ومنير بو عساف وفادي مارديني وشيرو منان وتامر علي ومحمد عاطف ووسام عبد المنعم كما لحن لنفسه بعض الأغاني منها “سكر شرياني”.

ويشغل الحب مكانة أثيرة في حياة حجار وهو يبدأ عنده من حب والديه وأخوته ويمتد إلى حب الوطن والذي يصفه بالحب الأكبر لذلك كتب ولحن أغنية بعنوان “سورية” تضمنها ألبومه الأول الذي أطلقه في دمشق عام 2017.

حجار الذي أطلق مؤخراً أغنية بعنوان تكرمي كلمات رياض العلي وألحان ثائر العلي وتوزيع فادي مارديني وميكس وماسترينغ فادي جيجي يشارك في المهرجانات الفنية العربية مقدما من خلالها تجربته الغنائية القائمة على الأغنية ذات الكلمات الرقيقة والإيقاع الحيوي المعاصر.