الشرطة أولاً في الترتيب العام لبطولة الجمهورية للجودو لفئتي الشباب والشابات

حلب-سانا

حقق نادي الشرطة المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الجمهورية للجودو لفئتي الشباب والشابات التي أقيمت في صالة الأسد الرياضية في حلب بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة مثلوا معظم المحافظات.

وجاء منتخب السويداء في المركز الثاني تلاه منتخب حلب وانتهت بطولة الأوزان بفئة الشباب بفوز محمد ماوردي بوزن/ 55/ كغ وعمران عجينة بوزن /60/ كغ ومحمد احسان نجم بوزن /66/ كغ وحسن بيان بوزن /73/ كغ وحسام حبلوصي بوزن /81/ كغ وأسامة حيبا بوزن /90/ كغ وعبد الكريم قاسم بوزن/100/ كغ وأكرم نوح بوزن فوق /100/ كغ.

وفي فئة الشابات انتهت المنافسات بفوز دينا كوكش بوزن /44/ كغ وراما قاز علي بوزن /48/ كغ وليلى كنعان بوزن /52/ كغ وسما كنعان بوزن /57/ كغ ودانا النبواني بوزن /63/ كغ وآية الأحمد بوزن /70/ كغ ودلع عطرة بوزن /78/ كغ وجودي عبيد بوزن فوق / 78 /كغ.

عضو اتحاد الجودو والسامبو أنس الرشد قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي إن البطولة حظيت بمنافسات قوية وبمشاركة واسعة وقد شهدت مستويات متقدمة لافتاً إلى المستوى الجيد من التحكيم لكونه جرى وفق نظام معتمد من الاتحاد الدولي للعبة تتم من خلاله مراجعة المباريات التي قد تشهد حالة من الخطأ التحكيمي.

رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي في حلب مازن بيرم أشار إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن عدد من البطولات المركزية التي اقامتها اتحادات الألعاب الرياضية خلال هذا العام وهو ما يدل على عودة حلب إلى موقعها الرياضي المتميز في استضافة البطولات وتنظيمها وفق المستويات الفنية المطلوبة.

سامر خزمة