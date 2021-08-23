16 قتيلاً ضحايا فيضانات ولاية تينيسي الأميركية

واشنطن-سانا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق بولاية تينيسى الأميركية إلى 16 قتيلاً إضافة إلى عشرات المفقودين وفق وسائل إعلام محلية.

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها شرطة منطقة هامفريز في الولاية أشارت إلى مصرع عشرة على الأقل بينهم طفلان.

ووصفت صحيفة تينيسين الفيضانات التي اجتاحت الولاية أمس ونجمت عن أمطار غزيرة بأنها “قاتلة” مشيرة إلى أن عمليات البحث والإغاثة مستمرة مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 16 قتيلا فضلاً عن عشرات المفقودين.

وتم إعلان حالة طوارىء فيضان مفاجىء لأجزاء من غرب وسط ولاية تينيسى بعد استمرار هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية على المواقع نفسها منذ مساء الجمعة.