موسيقا عربية وعالمية ضمن أمسية لطلاب جمعية أصدقاء الموسيقا بالسويداء

السويداء- سانا

مقطوعات موسيقية عربية وعالمية قدمها طلاب جمعية أصدقاء الموسيقا في السويداء على آلات البيانو والغيتار والكمان والعود خلال أمسية استضافها المركز الثقافي العربي بالمدينة اليوم.

الأمسية التي استمرت لساعتين أبرزت قدرات ومواهب50 طالبا وطالبة قدموا مختارات موسيقية شرقية وغربية لكبار الموسيقيين العالميين عزفاً جماعياً ومنفرداً عكسوا من خلالها ما تدربوا عليه من اتقان في العزف على آلاتهم مجسدين حبهم للحن والموسيقا.

رئيس جمعية أصدقاء الموسيقا غسان الجرماني أوضح في تصريح لمراسل سانا أن هدف الجمعية إقامة الحفلات الموسيقية لدعم المواهب وإنشاء جيل واعد متذوق للفن الأصيل والراقي وما قدم اليوم هو جهود من أساتذة كبار مدرسين على مختلف الآلات وضمن إمكانات الجمعية إلا أن الطلاب كانوا براعم رائعة تقدم الموسيقا التي هي دليل حضارة في أي مجتمع .

أمين سر جمعية أصدقاء الموسيقا رشا اللحام أشارت إلى أن الحفل الموسيقي يقام سنويا لطلاب الجمعية من المتقدمين بتدريبهم بإشراف مدرسين أكادميين وبالتعاون مع الكادر الإداري والأهالي بهدف تهيئة الظروف لتنمية الذوق الموسيقي والغنائي والارتقاء بهما وتشجيع الأصوات والمواهب الجميلة وتوظيفها في الاتجاه الصحيح .

وعبر عدد من الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة وتفاعل الجماهير معهم فيما أبدى عدد من الأهالي والجمهور إعجابهم بمستوى الأبناء الفني وتذوقهم قيم الفن الجميل .

ديار نصر