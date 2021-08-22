بايرن ميونخ يحطم الرقم القياسي لريال مدريد في الدوريات الخمس الكبرى

برلين-سانا

حقق نادي بايرن ميونخ الألماني رقماً قياسياً جديداً للأهداف في المباريات بالدوريات الخمس الكبرى بعد فوزه اليوم على كولن في مسابقة الدوري الممتاز.

وذكر الموقع الرسمي للبوندسليغا أن بايرن ميونخ حطم الرقم القياسي لريال مدريد بفضل هدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي حيث تمكن النادي البافاري من التسجيل في 74 مباراة متتالية ليتجاوز النادي الملكي الذي سجل في 73 مباراة.

وفاز بايرن ميونخ على كولن بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا بالجولة الثانية من الدوري الألماني.

ويشار إلى أن أهداف النادي البافاري وصلت خلال سلسلة الدوريات الخمس الكبرى إلى 215 جاءت 146 منها في الدوري الألماني و46 في دوري أبطال أوروبا و12 في كأس ألمانيا وستة أهداف في كأس السوبر الألماني وثلاثة في كأس العالم للأندية وهدفان في السوبر الأوروبي سجل منها ليفاندوفسكي 74 هدفاً.