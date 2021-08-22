الرئيس التشيكي: عدو الناتو هو الإرهاب الدولي وليس روسيا

براغ-سانا

أكد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان أن عدو حلف شمال الأطلسي “ناتو” هو الإرهاب الدولي وليس روسيا مشدداً على ضرورة تخلي الحلف عن دوره كمنظمة خدمات تتحكم بها الولايات المتحدة.

وقال زيمان في مقابلة أجرتها معه قناة بليسك التلفزيونية التي تبث عبر الإنترنت “على الناتو أن يحدد من هو عدوه وأنه يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رأيه في أن العدو للحلف هو الإرهاب الدولي وليس روسيا” مشيراً إلى ضرورة تخلي الحلف عن دوره كمنظمة خدمات بيد الولايات المتحدة وتحقيق المساواة بين الدول الأعضاء كي لا يكون رئيس دولة واحدة هو الذي يصدر أوامر.