العدوان السعودي يرتكب 125 خرقاً جديداً لوقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 125 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في محافظة الحديدة قوله “من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية وأربعة خروقات بقصف مدفعي لعدد 35 قذيفة و110 خروقات بأعيرة نارية مختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم للاتفاق.