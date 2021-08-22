اتحاد المحامين العرب يدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية

بيروت-سانا

أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية ومواصلة انتهاكه الأجواء والسيادة اللبنانية.

وقال الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى في بيان وزع في بيروت اليوم “الاتحاد يدين العدوان الإسرائيلي على سورية وانتهاكات طيران العدو الإسرائيلي سيادة لبنان وتحليقه على علو منخفض بالقرب من مطار بيروت ما شكل خطراً على الطيران المدني والمواطنين الأبرياء وخرقاً صريحاً لقرار الأمم المتحدة 1701 المتمثل بتعزيز أمن لبنان وسيادته”.

وأضاف البيان “ممارسات الاحتلال العدوانية ضد دول عربية ذات سيادة تؤكد أنه كيان مارق على قرارات الشرعية الدولية وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وضع حد لتجاوزات الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس الإرهاب الدولي دون عقاب أو رادع يذكر”.

وأكد البيان موقف الاتحاد الثابت بدعم سورية ولبنان في ممارسة حقهما المشروع بالدفاع عن سيادتهما بكل السبل المتاحة.