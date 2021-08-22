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مراسل سانا: فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي يخمدون حريقاً نشب في أراض زراعية في قرية مطرو بمنطقة الدريكيش تسبب بأضرار في بعض أشجار الزيتون

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تصوير: وسيم خيربك  

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