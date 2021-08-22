مراسل سانا: فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي يخمدون حريقاً نشب في أراض زراعية في قرية مطرو بمنطقة الدريكيش تسبب بأضرار في بعض أشجار الزيتون

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
التشكيلية عبير الأسد تشارك بلوحة ضمن المعرض السوري في أوكرانيا
2021-08-22
عطية: دعم الغرب يدفع الإرهابيين لارتكاب الجرائم بحق السوريين
2021-08-22
حزب البعث في لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على سورية ولبنان
2021-08-21
الدفاع الروسية: انضمام سورية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي ممكن
2021-08-21
ذبيان: العدوان الإسرائيلي على سورية محاولة لرفع معنويات فلول الإرهابيين
2021-08-21
الدفاع الروسية: 28 اعتداء لإرهابيي (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الساعات الماضية
2021-08-21
فعاليات لبنانية تدعو لإجراءات رادعة لوقف خروقات العدو الإسرائيلي
2021-08-20
محليات
إصابة أربعة أشخاص جراء اصطدام شاحنة بحافلة على طريق تحويلة حمص-دمشق
2021-08-22
المهندس عرنوس يبحث مع السفير الإيراني بدمشق تنفيذ الاتفاقيات ومشاريع التعاون المشتركة بين البلدين
2021-08-22
إخماد حريق على الطريق الدولي حمص-طرطوس
2021-08-22
إخماد حريق في قرية ضهر مطرو بريف طرطوس
2021-08-22
الشؤون الاجتماعية بالحسكة تواصل تقديم المساعدات للعائلات المهجرة نتيجة العدوان التركي
2021-08-22
حماة.. مبادرة أهلية لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في مدينة وادي العيون
2021-08-22
17 ألف تلميذ وطالب تقدموا لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين بمختلف المحافظات
2021-08-22
رياضة
الأسترالية بارتي إلى نهائي بطولة سينسيناتي للتنس
2021-08-22
الإصابة تغيب لاعب برشلونة بيكيه عن الملاعب
2021-08-22
مانشستر يونايتد يمدد عقد غارنر لثلاثة مواسم
2021-08-22
الألماني زفيريف إلى نهائي بطولة سينسيناتي للتنس
2021-08-22
13 ميدالية لسورية في بطولة الكأس الماسي لبناء الأجسام في لبنان
2021-08-22
اختتام مسابقة القوة البدنية ضمن دورة ألعاب جريح الوطن
2021-08-22
المتوجون بدورة ألعاب جريح الوطن: التتويج حافز لتحقيق ميداليات في البطولات الخارجية ورفع علم سورية
2021-08-22
اقتصاد
السورية للتجارة تواصل استجرار الخضراوات والفواكه من الفلاحين وبيعها للمستهلك مباشرة
2021-08-22
تحديد الأول من أيلول القادم موعداً لبدء استلام العنب العصيري الأبيض من المزارعين بالسويداء
2021-08-22
تأتي ثانياً بعد مورك في الإنتاج.. بدء قطاف محصول الفستق الحلبي في سلمية بريف حماة
2021-08-22
طرح أسهم البنك الوطني الإسلامي على الاكتتاب العام بغرض التأسيس… سعر السهم 100 ليرة
2021-08-21
مؤسسة الأعلاف تبيع 271 ألف طن من مختلف المواد العلفية
2021-08-21
تؤمن 60 فرصة عمل في الوردية الواحدة.. افتتاح وحدة إنتاجية لشركة وسيم بريف القرداحة
2021-08-21
إكثار حماة ينهي عمليات استلام بذار القمح والشعير
2021-08-21
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وزارة الصحة تطلب من المشافي التأهب التام لتلبية الاحتياجات الصحية الطارئة لمرضى كورونا
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jullnar
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استجرار سيارات السورية للتجارة لمادتي البندورة والخيار من بلدة دير ماكر بريف دمشق
انظر ايضاً
استجرار سيارات السورية للتجارة لمادتي البندورة والخيار من بلدة دير ماكر بريف دمشق
تصوير: وسيم خيربك
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