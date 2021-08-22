الإعصار هنري يقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة

واشنطن-سانا

يقترب الإعصار هنري من الساحل الشرقي للولايات المتحدة حيث يستعد ملايين الأشخاص في منطقة نيو إنغلند ولونغ آيلاند بنيويورك لاحتمال تسببه بفيضانات ورياح عاتية وانقطاع للتيار الكهربائي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير قوله إن “هنري يقترب من شرق لونغ آيلاند وجنوب نيو إنغلاند وبات على بعد 120 كلم جنوب شرق مونتوك بوينت في ولاية نيويورك الأمريكية” مشيراً إلى اجتياح هنري المحيط الأطلسي مترافقاً برياح بسرعة 120 كلم في الساعة.

وحذر خبراء الأرصاد من هطول أمطار غزيرة وخطر حدوث فيضانات وارتفاع مستوى مياه البحر فيما حذر حاكم نيويورك أندرو كومو من الإعصار قائلاً إنها “عاصفة بخطورة أزمة قلبية”.

ولفت كومو إلى أن العاصفة ستبقى قرابة 26 ساعة متوقعاً أن تتجنب المرور في مدينة نيويورك لكنها مع ذلك يمكن أن تتسبب بأحوال جوية شبيهة بعاصفة استوائية.

وهذا أول إعصار يضرب منطقة نيو إنغلاند منذ 30 عاماً حيث تزداد وتيرة ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة مع ارتفاع درجات الحرارة.