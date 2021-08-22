مقتل عراقيين اثنين باعتداء لقوات النظام التركي على دهوك

بغداد-سانا

قتل مواطنان عراقيان اليوم باعتداء لقوات النظام التركي على مناطق في محافظة دهوك شمال العراق.

وقال مدير ناحية باتيفا التابعة لمحافظة دهوك فرهاد محمود في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع” إن “شخصين من محافظة نينوى قتلا في قصف مدفعي تركي على قرية باندرو التابعة للناحية”.

وكان عدد من المواطنين العراقيين قتلوا وأصيبوا بقصف جوي لقوات النظام التركي قبل أيام استهدف مستشفى في مدينة سنجار الشمالية العراقية.

ويعتدي النظام التركي بين الفينة والأخرى على أراض في شمال العراق مستبيحاً سيادته بذريعة استهداف حزب العمال الكردستاني.