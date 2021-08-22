دراسة: التمارين الرياضية تساعد في الوقاية من الزهايمر

هلسنكي-سانا

توصلت دراسة فنلندية حديثة إلى أن التمارين الرياضية المنتظمة تعدل عملية التمثيل الغذائي للحديد في كل من الدماغ والعضلات ما يعزز من فرص الوقاية من مرض الزهايمر.

واعتمدت الدراسة التي أجريت في مختبر البيولوجيا العصبية للأمراض بقيادة الأستاذة المشاركة كاتيا كانينين في جامعة شرق فنلندا ونشرت نتائجها المجلة الدولية للعلوم على تجربة على فئران من النوع البري وفئران معدلة وراثياً لاستكشاف تأثير التمارين البدنية المنتظمة على تعديل توازن الحديد.

ومن المعروف أن عدم انتظام التمثيل الغذائي للحديد في الدماغ وتراكم الحديد يرتبط بالشيخوخة ومرض الزهايمر.

واستخدم نصف الفئران عجلة جري غير محدودة خلال التجربة التي استمرت 6 أشهر ثم تم تحليل مستويات الحديد والبروتينات المرتبطة بالحديد في الدماغ والعضلات الهيكلية وحلل الباحثون أيضاً التأثير المحتمل للحديد في العلاقة بين الدماغ والأطراف عند ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وتوصل الباحثون إلى أن التمارين البدنية المنتظمة تنظم تخزين الحديد وتمريره في كل من الدماغ والعضلات الهيكلية إضافة إلى أنها الدراسة الأولى التي كشفت عن انخفاض في الهيبسيدين القشري “البروتين التنظيمي الرئيسي للحديد” استجابة للتمارين ما قد يوفر رؤية جديدة للوقاية من الأمراض أو أساليب العلاج الفعالة.