وفاة 5 أشخاص بحوادث متفرقة في مدينة القامشلي وريفها خلال اليومين الماضيين

الحسكة-سانا

توفي خمسة أشخاص بحوادث متفرقة في مدينة القامشلي وريفها خلال اليومين الماضيين.

وذكرت مصادر قيادة الشرطة في المحافظة خلال تصريح لمراسلة سانا أنه توفيت طفلة 7 أعوام بعد سقوطها من سطح منزل ذويها في قرية العويشات بريف القامشلي كما توفي عامل بناء جراء سقوطه من الطابق الرابع في بناء قيد الإنشاء في مدينة القامشلي بينما توفي عامل آخر جراء سقوطه من سطح بناء قيد الانشاء في بلدة القحطانية بريف القامشلي.

وأشارت المصادر إلى وفاة فتاتين غرقاً في سد الجراحي ببلدة القحطانية بريف القامشلي الشرقي لافتة الى انتشال جثتي الفتاتين بعد ساعات من البحث.