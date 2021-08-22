أستراليا ستواصل فرض العزل العام لمكافحة كورونا حتى تطعيم غالبية سكانها

كانبيرا-سانا

أعلنت أستراليا عزمها الاستمرار بفرض القيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا حتى تطعيم 70 بالمئة على الأقل من السكان بشكل كامل.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مخاطباً الأستراليين في مقابلة تلفزيونية اليوم: “لا يمكنكم التعايش مع عمليات العزل العام للأبد وفي مرحلة سيكون عليكم تغيير هذا الوضع ويتم ذلك عند نسبة تلقيح 70 بالمئة”.

وكانت الشرطة الأسترالية اعتقلت أمس مئات المحتجين الرافضين للعزل العام في مدينتي ملبورن وسيدني عاصمتي أكثر ولايتين استراليتين سكانا هما نيو ساوث ويلز وفيكتوريا الخاضعتان لعزل عام صارم.

بدورها سجلت ولاية فيكتوريا في سادس عزل عام لها منذ بداية الجائحة اليوم 56 إصابة محلية بالفيروس.