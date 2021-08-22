فلاحو بلدة دير ماكر في ريف دمشق يجنون محاصيل المزروعات الصيفية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حزب البعث في لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على سورية ولبنان
2021-08-21
الدفاع الروسية: انضمام سورية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي ممكن
2021-08-21
ذبيان: العدوان الإسرائيلي على سورية محاولة لرفع معنويات فلول الإرهابيين
2021-08-21
الدفاع الروسية: 28 اعتداء لإرهابيي (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الساعات الماضية
2021-08-21
فعاليات لبنانية تدعو لإجراءات رادعة لوقف خروقات العدو الإسرائيلي
2021-08-20
نيبينزيا: البعض يحاول عرقلة جهود الجيش السوري في القضاء على الإرهاب
2021-08-20
بوتين: العقوبات الغربية على سورية غير قانونية وتزيد من تعقيد الأوضاع فيها
2021-08-20
محليات
17 ألف تلميذ وطالب يتقدمون لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين بمختلف المحافظات
2021-08-22
القبض على شبكة ترويج وتعاطي مواد مخدرة في اللاذقية وريفها
2021-08-21
إخماد حريقين بمنزل في شارع الملك فيصل وأعشاب على طريق الربوة بدمشق
2021-08-21
الإدارة المحلية تنجز تقرير الإدارة البيئية لحوضي نهري الكبير الشمالي والأبرش
2021-08-21
اندلاع حريقين في كسب نتيجة قذائف أطلقها الإرهابيون المنتشرون بريف إدلب
2021-08-21
إخماد حريق بالأراضي الزراعية في السفرقية بريف القرداحة
2021-08-21
الهيئة الناظمة للاتصالات تطالب مزودي خدمات الإنترنت الثابت بإيقاف عملية التنازل عن بوابة الإنترنت
2021-08-21
رياضة
برشلونة يتعادل مع بيلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم
2021-08-22
ليفركوزون يتغلب على مونشنجلادباج برباعية نظيفة
2021-08-21
مشاركة واسعة في بطولة السويداء بالكاراتيه للفئات العمرية
2021-08-21
انطلاق منافسات دورة ألعاب جريح الوطن الأولى باللاذقية-فيديو
2021-08-21
بعد انقطاع دام 11 عاماً… إقامة سباق الفرات للسباحة بدير الزور
2021-08-21
ليفربول يفوز على بيرنلي
2021-08-21
استعداداً للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.. معسكر تدريبي لمنتخبنا في قطر وودية مع الجزائر
2021-08-21
اقتصاد
طرح أسهم البنك الوطني الإسلامي على الاكتتاب العام بغرض التأسيس… سعر السهم 100 ليرة
2021-08-21
مؤسسة الأعلاف تبيع 271 ألف طن من مختلف المواد العلفية
2021-08-21
تؤمن 60 فرصة عمل في الوردية الواحدة.. افتتاح وحدة إنتاجية لشركة وسيم بريف القرداحة
2021-08-21
إكثار حماة ينهي عمليات استلام بذار القمح والشعير
2021-08-21
رغم الظروف المعيشية الصعبة… تجارة الورود حافظت على ألقها
2021-08-21
سياحة ريف دمشق: تقديم التسهيلات اللازمة للمنشآت السياحية وأتمتة خدماتها
2021-08-20
رخصة إشادة سياحية لمشروع في بلدة رساس بالسويداء بتكلفة نحو 800 مليون ليرة
2021-08-20
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إخماد حريق بالأراضي الزراعية في السفرقية بريف القرداحة
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2021-08-22
تصوير: وسيم خيربك
المزروعات الصيفية
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