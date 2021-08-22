هزة أرضية بقوة 5.2 درجات تضرب فوكوشيما اليابانية

طوكيو-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر قبالة محافظة فوكوشيما اليابانية اليوم ولم ترد تقارير عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزة ضربت على عمق ستين كيلومتراً تحت الماء عند خط عرض 37.6 درجة شمالاً وخط طول 141.7 درجة شرقاً.

وسجلت الهزة قوة مقدارها 4 درجات في بعض أجزاء محافظة فوكوشيما على مقياس شدة الزلازل الياباني إلا أنه لم يتم إصدار تحذيرات من موجات مد “تسونامي”.

وتقع اليابان فيما تسمى “حلقة النار” الواقعة في المحيط الهادئ وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.