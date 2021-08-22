بحرية الاحتلال تجدد استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر بنيران أسلحتها الرشاشة.

وذكرت وكالة وفا أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب القطاع ما ألحق أضراراً بمراكب الصيادين واضطرهم لمغادرة البحر.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.