إعلان حالة الطوارئ في نيويورك مع اقتراب إعصار هنري

واشنطن-سانا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو حالة الطوارئ مع اقتراب إعصار هنري.

ونقلت رويترز عن المكتب الإعلامي للحاكم قوله اليوم إن إعلان حالة الطوارئ يشمل عدداً من المقاطعات بما في ذلك مدينة نيويورك حيث تخشى السلطات من هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح وانقطاع التيار الكهربائي.

كما طلب كومو من الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان حالة الطوارئ التي من شأنها أن تسمح لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية باتخاذ تدابير طارئة بما في ذلك المساعدة الفيدرالية المباشرة لسكان نيويورك بعد مرور إعصار “هنري”.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى نيويورك بعد ظهر يوم الأحد.