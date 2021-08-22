ليفركوزون يتغلب على مونشنجلادباج برباعية نظيفة

برلين-سانا

فاز فريق باير ليفركوزون على مونشنغلادباج بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب باي أرينا ضمن الجولة الثانية في الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل أهداف باير ليفركوزون الحارس يان سومر بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة واللاعبين باتريك تشيك وموسى ديابي ونديم اميري في الدقائق 8 و55 و87 على التوالي من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع باير ليفركوزون رصيده إلى 4 نقاط قفز بها مؤقتا للوصافة في جدول ترتيب فرق الدوري الألماني بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ أما مونشنغلادباخ فلم ينجح في تحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي بعد أن تعادل بهدف لهدف في الجولة الماضية أمام حامل اللقب بايرن ميونخ ليكتفي بهذه النقطة التي تجعله في منطقة الهبوط للمركز16.