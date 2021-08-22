مظاهرة في لندن احتجاجاً على نهج الناتو في أفغانستان

لندن-سانا

تظاهر آلاف الأشخاص في لندن اليوم احتجاجا على نهج حلف شمال الأطلسي”الناتو” في إدارة الوضع في أفغانستان والذي سمح بسيطرة حركة طالبان عليها .

وذكرت وكالة فرانس برس أن آلاف الأشخاص نزلوا إلى شوارع العاصمة البريطانية وساروا إلى مقر الحكومة ورئيس الوزراء بوريس جونسون في شارع داونينغ ستريت رافعين لافتات كتب عليها “أوقفوا قتل الأفغان وأوقفوا قمع النساءالأفغانيات” ولوح عدد منهم بالأعلام الأفغانية.

بدوره انتقد النائب البريطاني توم توجندهات الانسحاب السريع للقوات الأمريكية والغربية من أفغانستان معتبرا أنها أدت إلى سحب البساط من تحت القوات الأفغانية لصالح حركة طالبان مشبها الأمر بدخول مقاتل لنزال وهو معصوب العينين.

وواجه جونسون انتقادات حادة هذا الأسبوع على خلفية إدارة حكومته للأزمة في أفغانستان وعمليات الإجلاء من مطار كابول.