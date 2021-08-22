موسكو: ردنا على العقوبات الأمريكية والغربية سيكون قاسياً

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رد بلادها على العقوبات الأمريكية سيكون “قاسياً ومناسباً” مبينة أن الضغوط الأمريكية على روسيا بمزاعم قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني “غير مجدية”.

وجاء في بيان لزاخاروفا نشر على موقع الوزارة تعليقا على فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية مزاعم غربية موجهة إلى روسيا بتسميم نافالني أن “واشنطن تأبى قبول الواقع وهي تعلم أن ممارسة الضغط على روسيا لا طائل منه.. وسيكون ردنا قاسيا ومناسبا كالعادة” مؤكدة أن هذه الضغوط “بائسة ويائسة”.

وأضافت زاخاروفا.. في “هذه الأوقات العصيبة التي تتطلب من الدول توسيع التعاون والتنسيق بينها على الساحة الدولية تفرض واشنطن الرسمية وتحت ذرائع مصطنعة عقوبات جديدة ضد روسيا” مشيرة إلى أن الحديث يدور مجدداً عن “استفزاز من صنع الاستخبارات الغربية حول تسميم نافالني الوهمي”.

وكانت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان فرضتا عقوبات ضد تسعة مواطنين وكيانين في روسيا على خلفية قضية نافالني الذي تزعم الدول الغربية أنه تعرض لمحاولة تسميم في آب الماضي.