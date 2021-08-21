تجدد الاحتجاجات ضد قيود كورونا في فرنسا

باريس-سانا

شهدت العديد من المدن الفرنسية مجدداً اليوم احتجاجات حاشدة على القيود التي فرضتها الحكومة بسبب فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن آلاف المتظاهرين تجمعوا في مدينة مونبلييه التي وقعت فيها اشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من المصابين بينما خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع باريس ومرسيليا وتولون وليل وغيرها من المدن في حين نشرت السلطات الفرنسية وحدات إضافية من الشرطة وسط العاصمة باريس.

ويحتج المتظاهرون بشكل خاص على اعتماد تصاريح خاصة لزيارة بعض الأماكن العامة التي يحصل عليها المطعمون ضد فيروس كورونا فقط.