موسكو: سلطات كييف تواصل الابتعاد عن تنفيذ اتفاقات مينسك

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن سلطات كييف تواصل الابتعاد عن تنفيذ اتفاقات مينسك الهادفة إلى تسوية الأزمة في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا بطرق سلمية.

وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع الوزارة اليوم: “إن ما يثير قلق روسيا هو نهج كييف الذي يزداد وضوحاً نحو الابتعاد عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك”.

وأضافت زاخاروفا: “بدلاً من إقامة حوار مباشر مع دونيتسك ولوغانسك وتبني تعديلات دستورية مطلوبة وإصدار قانونين حول العفو العام وإجراء انتخابات محلية تستمر السلطات الأوكرانية في إصدار مشاريع قوانين تم إعدادها دون تنسيق مع دونيتسك ولوغانسك وتنافي بشكل مباشر الاتفاقات التي صدقها مجلس الأمن الدولي عبر القرار 2205”.

ولفتت زاخاروفا إلى أن نهج كييف نحو فصل دونباس بشكل مصطنع عن سائر أوكرانيا تصاحبه تصريحات عدائية أكثر فأكثر من قبل مسؤولين أوكرانيين تهدف إلى إثارة النعرات القومية”.

وانتقدت زاخاروفا تغاضي الدول الغربية عن نهج سلطات كييف وعن تنامي التعصب والنزعات النازية الجديدة مجددة دعوة روسيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مشتركة لا بد منها لحث السلطات الأوكرانية على إنهاء الحرب بين الأشقاء في دونباس ووقف الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وملاحقة معارضين سياسيين غير مرغوب بهم ووسائل إعلام مستقلة.