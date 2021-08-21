مصرع شخصين أحدهما طفل جراء انفجار داخل شقة بموسكو

موسكو-سانا

لقي شخصان أحدهما طفل مصرعهما وأصيب طفل آخر جراء انفجار وقع داخل شقة شمال غرب العاصمة الروسية موسكو.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المتحدثة باسم النيابة العامة في موسكو لودميلا نيفيودوفا قولها “إن طفلاً يبلغ من العمر 14 عاماً توفي في مكان وقوع الحادث وأصيب طفل آخر بجروح فيما توفي رجل خلال اسعافه إلى المستشفى متأثراً بجروحه”.

ولم توضح المتحدثة طبيعة الانفجار فيما نقلت وكالة “إنترفاكس” عن مصدر أن الحديث يدور عن “انفجار صاعق بعبوة ناسفة يدوية الصنع”.

من جهتها قالت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات في موسكو يوليا إيفانوفا إن ملفاً جنائياً تم فتحه بتهمتي “التسبب بالموت نتيجة الإهمال والاتجار غير المشروع بالأسلحة”.

وذكرت إيفانوفا أن المحققين يعتقدون أن أحد الطفلين جلب العبوة الناسفة إلى الشقة قبل وقت وجيز من حدوث الانفجار.

من جانبها أكدت شركة موسكو للغاز “موسغاز” أن سبب الحادث لم يكن تسرب الغاز الطبيعي.