دمشق–سانا

أكثر من 17 ألف طالب وطالبة يتقدمون غداً لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين في صفي السابع والعاشر موزعين على 110 مراكز امتحانية بمختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تم توجيه مديري التربية والامتحانات بالمحافظات للتقيد بالقواعد الامتحانية والالتزام بالدقة والنزاهة وتحمل المسؤولية وتحقيق التكافؤ بين الطلاب.

وبينت الوزارة أن الآلية التي اعتمدت في الامتحانات العامة ستعتمد في اختبارات المتفوقين حيث ستصل الأسئلة مشفرة إلى مديريات التربية ثم سيفك تشفيرها وتطبع في غرف مغلقة لافتة إلى أنه تم التوسع بعدد مدارس المتفوقين بمختلف المحافظات لإتاحة فرصة التسجيل لجميع الطلاب المتفوقين.

وفي تصريح لـ سانا بينت الدكتورة سبيت سليمان مديرة البحوث في الوزارة أن أسئلة الاختبارات من المنهاج الدراسي لمرحلة التعليم الأساسي وتقيس القدرات المعرفية والتحصيلية للطلاب إضافة إلى القدرات العقلية وتراعي الفروق الفردية.