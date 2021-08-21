اندلاع حريقين في كسب نتيجة قذائف أطلقها الإرهابيون المنتشرون بريف إدلب

اللاذقية-سانا

اندلع حريقان في منطقة كسب بريف اللاذقية وذلك نتيجة قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب في حين تتعامل فرق الإطفاء الحراجية معهما لتطويق النيران.

وذكر المهندس باسم دوبا مدير دائرة الحراج بمديرية زراعة اللاذقية لمراسل سانا أن “حريقين اندلعا في موقعي الشجرة ونبع المر ضمن الأراضي الزراعية في كسب جراء سقوط قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب المتاخم لريف اللاذقية”.

ولفت المراسل إلى أن “فرق الإطفاء في مديرية الزراعة تتعامل مع النيران بهدف تطويقها ومنعها من الامتداد إلى مساحات جديدة ضمن المنطقة ومنعاً لوصولها إلى المنازل”.

وتنتشر في محافظة إدلب مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي تقوم بالاعتداء بشكل متكرر عبر القذائف الصاروخية على الأراضي الزراعية والمنازل السكنية والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة.