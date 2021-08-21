لقطات من القيمرية في دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ذبيان: العدوان الإسرائيلي الأخير على سورية محاولة يائسة لرفع معنويات ما تبقى من الإرهابيين
2021-08-21
الدفاع الروسية: 28 اعتداء لإرهابيي (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الساعات الماضية
2021-08-21
فعاليات لبنانية تدعو لإجراءات رادعة لوقف خروقات العدو الإسرائيلي
2021-08-20
نيبينزيا: البعض يحاول عرقلة جهود الجيش السوري في القضاء على الإرهاب
2021-08-20
بوتين: العقوبات الغربية على سورية غير قانونية وتزيد من تعقيد الأوضاع فيها
2021-08-20
السفير مصطفى: سورية ترغب بتعزيز التعاون مع جميع الدول الصديقة
2021-08-20
قيرغيزستان: اعتقال إرهابي انضم لتنظيم (داعش) في سورية
2021-08-20
محليات
اندلاع حريقين في كسب نتيجة قذائف أطلقها الإرهابيون المنتشرون بريف إدلب
2021-08-21
إخماد حريق بالأراضي الزراعية في السفرقية بريف القرداحة
2021-08-21
الهيئة الناظمة للاتصالات تطالب مزودي خدمات الإنترنت الثابت بإيقاف عملية التنازل عن بوابة الإنترنت
2021-08-21
تجربة متميزة لسيدة من السويداء أتقنت صناعة الإكسسوارات والمشغولات الصوفية
2021-08-21
بتكلفة نحو مليار ليرة.. صيانة 175 مدرسة في حمص
2021-08-21
المرحلة النهائية للمسابقة المدرسية البرمجية تنطلق غداً في المركز الوطني للمتميزين بجامعة تشرين
2021-08-21
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صيفي حار بشكل عام
2021-08-21
رياضة
انطلاق منافسات دورة ألعاب جريح الوطن الأولى باللاذقية
2021-08-21
بعد انقطاع دام 11 عاماً… إقامة سباق الفرات للسباحة بدير الزور
2021-08-21
ليفربول يفوز على بيرنلي
2021-08-21
استعداداً للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.. معسكر تدريبي لمنتخبنا في قطر وودية مع الجزائر
2021-08-21
إثارة وندية في السباق الدوري السابع للخيول العربية الأصيلة-فيديو
2021-08-21
مشروع (KHR) الأكاديمي يطلق بطولة المواهب السورية لكرة القدم
2021-08-21
ميلان يتعاقد مع المدافع فلورينتسي على سبيل الإعارة
2021-08-21
اقتصاد
تؤمن 60 فرصة عمل في الوردية الواحدة.. افتتاح وحدة إنتاجية لشركة وسيم بريف القرداحة
2021-08-21
إكثار حماة ينهي عمليات استلام بذار القمح والشعير
2021-08-21
رغم الظروف المعيشية الصعبة… تجارة الورود حافظت على ألقها
2021-08-21
سياحة ريف دمشق: تقديم التسهيلات اللازمة للمنشآت السياحية وأتمتة خدماتها
2021-08-20
رخصة إشادة سياحية لمشروع في بلدة رساس بالسويداء بتكلفة نحو 800 مليون ليرة
2021-08-20
ارتفاع أسعار الذهب
2021-08-20
ارتفاع أسعار النفط
2021-08-20
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الشريط الأخباري
اندلاع حريقين في كسب نتيجة قذائف أطلقها الإرهابيون المنتشرون بريف إدلب
انطلاق منافسات دورة ألعاب جريح الوطن الأولى باللاذقية
إخماد حريق بالأراضي الزراعية في السفرقية بريف القرداحة
تؤمن 60 فرصة عمل في الوردية الواحدة.. افتتاح وحدة إنتاجية لشركة وسيم بريف القرداحة
مقتل أحد مسلحي (قسد) في هجوم نفذته الفصائل الشعبية بريف دير الزور الغربي
الرئيس الأسد يستقبل تيري مارياني عضو البرلمان الأوروبي والوفد المرافق والنقاش يركز على تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة
الصحة: تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 20 حالة ووفاة 6
بحضور السيدة أسماء الأسد.. افتتاح الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية-فيديو
لقطات من القيمرية في دمشق
2021-08-21
تصوير: محمد السعدوني
القيمرية
2021-08-21
sally
سابق
الشؤون الاجتماعية بالحسكة تقدم مساعدات للعائلات المهجرة نتيجة العدوان التركي
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