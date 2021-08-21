لوحة (منمنمات سورية) للتشكيلي فريد شنكان ضمن المعرض السوري في أوكرانيا

كييف-سانا

يكرس الفنان التشكيلي فريد شنكان خبرته الطويلة في الفنون الدمشقية التراثية من منمنمات وأرابيسك وعجمي لخلق أعمال تشكيلية تضج بجماليات هذه الفنون وهذا ما عكسه من خلال لوحته منمنمات سورية ضمن المعرض السوري الجماعي في أوكرانيا المقام حالياً في العاصمة كييف وعن مشاركته قال التشكيلي شنكان في تصريح لـ سانا: “العمل بعنوان منمنمات سورية “بقياس 70 ضرب 50 سم” بتقنية الإكريليك على قماش وهذا المعرض هو الثاني لنا كفنانين سوريين في أوكرانيا بعد المعرض التشكيلي إلكتروني الذي أقامته قيادة الجالية السورية في أوكرانيا العام الفائت لمجموعة من الفنانين السوريين

وأوضح شنكان أن المعرض فرصة حقيقية للتعريف بالفن التشكيلي السوري المعاصر في أوكرانيا لبناء جسور تواصل ثقافي بين الفنانين السوريين والجمهور الأوكراني وخاصة مع أبناء الجالية السورية هناك مبيناً أن مثل هذه المعارض مهمة لكسر الحصار على سورية وإعطاء صورة مضيئة عن الفن التشكيلي والثقافة السوريين بشكل عام لكل العالم.

ولفت شنكان إلى أن اختياره للوحة منمنمات سورية جاء بهدف إظهار تفاصيل من التراث السوري ضمن المعرض بما احتوته اللوحة من بيوت وزخارف ولباس محلي إضافة إلى التعبيرية الرمزية كأسلوب فني تشكيلي اعتمده في إنشاء وتكوين اللوحة معتبراً مشاركته في المعرض تمثيلاً لوطنه سورية ولأبناء شعبه الذين يليق بهم الفن والحضارة والجمال.

يذكر أن المعرض يقام ضمن فعالية ثقافية أقامتها القنصلية الفخرية السورية في العاصمة كييف بالتعاون مع قيادة الجالية السورية في أوكرانيا وبإشراف النحات عفيف آغا وذلك بمناسبة عيد تأسيس الجيش العربي السوري.

محمد سمير طحان