دورة لكادر مشفى القامشلي الوطني حول آلية التعقيم في المؤسسات الطبية للوقاية من كورونا

القامشلي-سانا

أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني دورة حول التعقيم في المؤسسات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا لمدة ثلاثة أيام.

وبين مدير الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني في تصريح لمراسلة سانا أن الدورة تهدف إلى اطلاع الكادر التمريضي والطبي في المشفى على سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وزيادة خبرتهم في مجال التعقيم لتمكينهم من عدم نقل العدوى في حال تعرضهم لمريض كورونا لافتاً إلى أن الدورة تجري عبر الإنترنت أونلاين من دمشق والمحاضرين من مديرية المشافي ومديرية الأوبئة في وزارة الصحة.

تناولت الدورة في اليوم الأول محاور عدة منها التعرف على طرق التعقيم وكيفية الوقاية من فيروس كورونا بما يتعلق بوسائل الوقاية من كمامات وقفازات للممرضين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مريض كورونا في قسم العزل وطرق تعقيم قسم العزل وطرق التعامل مع مريض كورونا في قسم الإسعاف والطوارئ وأهم طرق التعقيم في قسم العمليات الجراحية.