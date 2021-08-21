اليونيسف تحذر من خطر فقدان خدمات المياه في لبنان

نيويورك–سانا

حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” هنرييتا فور من أن أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء لبنان من المحتمل أن يتعرضوا لنقص حاد في المياه أو الانقطاع التام عن إمداداتها الصالحة للشرب في الأيام المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وقالت فور في بيان اليوم “في الشهر الماضي حذرت اليونيسف من أن أكثر من 71 بالمئة من سكان لبنان قد لا يحصلون على المياه هذا الصيف.. ومنذ ذلك الحين استمر هذا الوضع المحفوف بالمخاطر حيث تعرضت الخدمات الضرورية بما في ذلك المياه والصرف الصحي وشبكات الطاقة والرعاية الصحية لضغوط هائلة وأصبحت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء ما يعرض الأرواح للخطر”.

وأضافت: “أجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه وذلك سوف يعرض الصحة والنظافة العامة للخطر وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه بالإضافة إلى زيادة في عدد حالات كوفيد 19 “داعية إلى الاستعادة العاجلة لإمدادات الطاقة كحل وحيد لاستمرار تشغيل خدمات المياه.

ويشهد لبنان أزمة حادة في الطاقة والوقود أثرت على مختلف الخدمات الصحية والحياتية واستدعت احتجاجات واعتصامات شعبية مستمرة منذ نحو عامين.