ميليشيا (قسد) تداهم المنازل وتختطف 16 مواطناً من ريفي الحسكة ودير الزور

الحسكة-دير الزور-سانا

تواصل ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها القمعية بحق السكان المدنيين ضمن المناطق التي تحتلها حيث قامت بمداهمة عدد من المنازل في ريفي الحسكة ودير الزور واختطفت على إثرها 16 مواطناً واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) طوقت فجر اليوم قرية سليمان ساري الواقعة إلى الجنوب من بلدة اليعربية أقصى الريف الشرقي لمحافظة الحسكة واختطفت 12 شاباً واقتادتهم إلى معسكراتها لإجبارهم على الخدمة في صفوفها”.

وفي دير الزور ذكر مراسل سانا نقلاً عن مصادر محلية أن “ميليشيا (قسد) داهمت حي موزان في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي واختطف 4 مواطنين من عائلة واحدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وصعدت ميليشيا “قسد” في الآونة الأخيرة عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.