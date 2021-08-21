منتخب سورية للرياضات الخاصة يشارك في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو

طوكيو-سانا

بمشاركة منتخب سورية للرياضات الخاصة تنطلق دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة اليابانية طوكيو في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتضم بعثة منتخبنا عبد الناصر كركو الجاسم رئيساً للبعثة والمدربين جمال عليوي وفادي فحام واللاعبين محمد خالد المحمد بألعاب القوى ولاعبتي القوة البدنية نورا بدور وفاطمة الحسن.

وتأهلت بدور والحسن إلى بارالمبيك طوكيو بعد أن تم تثبيت مشاركاتهما بالنظر إلى نتائجهما في البطولات الدولية المؤهلة وتحقيقهما شروط التأهل علما أن بدور حاصلة على برونزية بطولة العالم في كازاخستان عام 2019 وسبق للاعبة الحسن أن نالت الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في العاصمة الأندونيسية جاكرتا عام 2018 أما محمد خالد المحمد فتأهل بعد تحقيقه ميدالية فضية بمسابقة دفع الكرة الحديدية في بطولة العالم التي أقيمت في دبي.

هناء صقور