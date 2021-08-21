ثلاثة مشاريع قرار في الكونغرس تدعو لعزل بايدن

واشنطن-سانا

قدمت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور غرين إلى الكونغرس ثلاثة مشاريع قرار حول عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية الانسحاب من أفغانستان.

ونقلت مجلة نيوز ويك الأمريكية عن غرين وهي من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قولها في تغريدة على تويتر: “قدمت اليوم ونيابة عن الأمريكيين مشاريع لعزل بايدن بسبب عدم تنفيذه لواجباته في منصبه فيما يخص الوضع في أفغانستان” معتبرة أنه من الضروري عزل بايدن لأسباب أخرى أيضا بما فيها أزمة الهجرة المستمرة على الحدود الأمريكية الجنوبية وما وصفته بـ “مخالفة التوازن الدستوري” التي أدى إليها “تجاهله لقواعد المحكمة العليا”.

وسبق لـ غرين أن أعلنت عزمها تقديم لائحة اتهام لعزل بايدن في أول يوم لتوليه السلطة في كانون الثاني الماضي.

واقترح عدد من النواب الجمهوريين الأسبوع الماضي عزل بايدن من منصبه بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول إثر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.