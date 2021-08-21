بدء قطاف الفستق الحلبي في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الدفاع الروسية: 28 اعتداء لإرهابيي (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الساعات الماضية
2021-08-21
فعاليات لبنانية تدعو لإجراءات رادعة لوقف خروقات العدو الإسرائيلي
2021-08-20
نيبينزيا: البعض يحاول عرقلة جهود الجيش السوري في القضاء على الإرهاب
2021-08-20
بوتين: العقوبات الغربية على سورية غير قانونية وتزيد من تعقيد الأوضاع فيها
2021-08-20
السفير مصطفى: سورية ترغب بتعزيز التعاون مع جميع الدول الصديقة
2021-08-20
قيرغيزستان: اعتقال إرهابي انضم لتنظيم (داعش) في سورية
2021-08-20
بمشاركة طلبة سوريين.. فعاليات المخيم الصيفي في بيلاروس تتواصل
2021-08-19
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صيفي حار بشكل عام
2021-08-21
عشائر محافظة حلب وريفها يؤكدون وقوفهم إلى جانب أهالي منطقة منبج ورفضهم كل أشكال الاحتلال والعدوان على الأراضي السورية
2021-08-20
القبض على مجموعة أشخاص ارتكبوا عدة سرقات في حلب
2021-08-20
إخماد حريق بين قرى المغريط ومشيرفة الساموك وجناتا في اللاذقية
2021-08-20
القبض على مروج مخدرات بحمص
2021-08-20
منصة الغابات ومراقبة الحرائق تحذر من احتمال انتشار الحرائق خلال الأيام الثلاثة القادمة
2021-08-20
امرأة من ريف جبلة تعتمد على الزراعة المنزلية لتأمين احتياجات أسرتها
2021-08-20
رياضة
بحضور السيدة أسماء الأسد.. افتتاح الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية-فيديو
2021-08-20
اختتام تجارب انتقاء منتخب السويداء للقوة البدنية للماسترز
2021-08-20
من أجواء التحضيرات لافتتاح دورة ألعاب جريح الوطن
2021-08-20
جوائز مادية للجرحى الفائزين الأوائل في دورة ألعاب جريح الوطن
2021-08-20
ساوثامبتون يجدد عقد لاعبه براوس حتى 2026
2021-08-20
أرسنال يعلن عن تعاقده مع أوديغارد
2021-08-20
الإسباني نادال يعلن إنهاء مشاركاته في موسم 2021 بسبب الإصابة
2021-08-20
اقتصاد
سياحة ريف دمشق: تقديم التسهيلات اللازمة للمنشآت السياحية وأتمتة خدماتها
2021-08-20
رخصة إشادة سياحية لمشروع في بلدة رساس بالسويداء بتكلفة نحو 800 مليون ليرة
2021-08-20
ارتفاع أسعار الذهب
2021-08-20
ارتفاع أسعار النفط
2021-08-20
تقديرات بإنتاج أكثر من 2100 طن من محصول اللوز في السويداء
2021-08-20
وزارة الاقتصاد تطلق 36 برنامجاً فرعياً لبرنامج دعم أسعار الفائدة
2021-08-19
الإيرادات المالية في الصين ترتفع بنسبة 20 بالمئة
2021-08-19
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وقفة لأبناء الحسكة تنديداً بجرائم المحتل التركي ومنعه ضخ مياه الشرب
بدء قطاف الفستق الحلبي في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي
2021-08-21
الفستق الحلبي
ريف حماة الشرقي
2021-08-21
Rem
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