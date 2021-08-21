بدء الاكتتاب لترميم منازل متضررة من الإرهاب في مزرعتي الشميسات وديرحنا بريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

أعلنت محافظة اللاذقية وبلدة ربيعة في الريف الشمالي عن بدء الاكتتاب لتسجيل طلبات السكان المقيمين والعائدين إلى منازلهم في مزرعتي الشميسات وديرحنا والمتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية.

وحددت المحافظة في إعلان لها تلقت سانا نسخة منه يومي الأحد والاثنين القادمين موعداً لاستلام طلبات الترميم الذي يتم بالتعاون مع بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وبينت مدير مكتب الإغاثة في الأمانة العامة للمحافظة المهندسة هالة أحمد في تصريح لمراسل سانا أن الثبوتيات تقدم في مبنى المحافظة بساحة الشيخ ضاهر وتتضمن إثبات ملكية وصورة عن الهوية الشخصية وبياناً عائلياً وضبط شرطة يثبت الضرر إضافة إلى إيصال كهرباء أو مياه.

وأكدت أحمد أن الترميم مجاني بشكل كامل بدءاً من التسجيل وحتى الاستلام مبينة أن المحافظة تستقبل طلبات الترميم من قبل صاحب العلاقة حصراً وموضحة أن الترميم يشمل منزلا واحداً للعائلة فقط كما لا يسمح بتقديم طلب ترميم لمنزل سبق ترميمه من أي جهة كانت.