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مقتل أحد مسلحي (قسد) في هجوم نفذته الفصائل الشعبية بريف دير الزور الغربي

2021-08-21

دير الزور-سانا

قتل مسلح من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجوم نفذته الفصائل الشعبية في قرية جزرة البوشمس بريف دير الزور.

وأشارت مصادر محلية لـ سانا إلى تواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا “قسد” ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية حيث نفذت الفصائل الشعبية هجوماً بالأسلحة الرشاشة استهدفت فيه مسلحاً من الميليشيا في قرية جزرة البوشمس بريف دير الزور الغربي ما أدى إلى مقتله على الفور.

وهاجمت مجموعة من الفصائل الشعبية الأربعاء الماضي بالأسلحة الرشاشة إحدى النقاط التابعة لميليشيا “قسد” في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل وإصابة المسلحين فيها.

 

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