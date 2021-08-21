الدفاع الروسية: 28 اعتداء لإرهابيي (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الساعات الماضية

موسكو-سانا

واصلت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتداءاتها على المناطق والقرى الآمنة بأرياف حماة وحلب واللاذقية والجزء المحرر من ريف إدلب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي أن التنظيمات الإرهابية في إدلب نفذت 28 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينها 14 اعتداء في محافظة إدلب 10 اعتداءات في اللاذقية واثنان في كل من محافظتي حلب وحماة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء الماضي أن إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) نفذوا 26 اعتداء في منطقة خفض التصعيد في إدلب.