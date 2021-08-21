SCS-NET
الشريط الأخباري

الدفاع الروسية: 28 اعتداء لإرهابيي (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الساعات الماضية

2021-08-21

موسكو-سانا

واصلت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتداءاتها على المناطق والقرى الآمنة بأرياف حماة وحلب واللاذقية والجزء المحرر من ريف إدلب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي أن التنظيمات الإرهابية في إدلب نفذت 28 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينها 14 اعتداء في محافظة إدلب 10 اعتداءات في اللاذقية واثنان في كل من محافظتي حلب وحماة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء الماضي أن إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) نفذوا 26 اعتداء في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

انظر ايضاً

تدريبات روسية بيلاروسية مشتركة الشهر القادم

موسكو-سانا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة (زاباد 2021) ستجري على أراضي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved