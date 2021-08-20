لقطات من افتتاح الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فعاليات لبنانية تدعو لإجراءات رادعة لوقف خروقات العدو الإسرائيلي
2021-08-20
نيبينزيا: البعض يحاول عرقلة جهود الجيش السوري في القضاء على الإرهاب
2021-08-20
بوتين: العقوبات الغربية على سورية غير قانونية وتزيد من تعقيد الأوضاع فيها
2021-08-20
السفير مصطفى: سورية ترغب بتعزيز التعاون مع جميع الدول الصديقة
2021-08-20
قيرغيزستان: اعتقال إرهابي انضم لتنظيم (داعش) في سورية
2021-08-20
بمشاركة طلبة سوريين.. فعاليات المخيم الصيفي في بيلاروس تتواصل
2021-08-19
السيد نصر الله: قوات الاحتلال الأمريكي تسرق ثروات السوريين وعليها مغادرة الأراضي السورية
2021-08-19
محليات
القبض على مجموعة أشخاص ارتكبوا عدة سرقات في حلب
2021-08-20
الحرارة غداً أعلى من معدلاتها والجو سديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2021-08-20
إخماد حريق بين قرى المغريط ومشيرفة الساموك وجناتا في اللاذقية
2021-08-20
القبض على مروج مخدرات بحمص
2021-08-20
منصة الغابات ومراقبة الحرائق تحذر من احتمال انتشار الحرائق خلال الأيام الثلاثة القادمة
2021-08-20
امرأة من ريف جبلة تعتمد على الزراعة المنزلية لتأمين احتياجات أسرتها
2021-08-20
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صيفي حار نسبياً
2021-08-20
رياضة
بحضور السيدة أسماء الأسد.. افتتاح الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية-فيديو
2021-08-20
اختتام تجارب انتقاء منتخب السويداء للقوة البدنية للماسترز
2021-08-20
من أجواء التحضيرات لافتتاح دورة ألعاب جريح الوطن
2021-08-20
جوائز مادية للجرحى الفائزين الأوائل في دورة ألعاب جريح الوطن
2021-08-20
ساوثامبتون يجدد عقد لاعبه براوس حتى 2026
2021-08-20
أرسنال يعلن عن تعاقده مع أوديغارد
2021-08-20
الإسباني نادال يعلن إنهاء مشاركاته في موسم 2021 بسبب الإصابة
2021-08-20
اقتصاد
سياحة ريف دمشق: تقديم التسهيلات اللازمة للمنشآت السياحية وأتمتة خدماتها
2021-08-20
رخصة إشادة سياحية لمشروع في بلدة رساس بالسويداء بتكلفة نحو 800 مليون ليرة
2021-08-20
ارتفاع أسعار الذهب
2021-08-20
ارتفاع أسعار النفط
2021-08-20
تقديرات بإنتاج أكثر من 2100 طن من محصول اللوز في السويداء
2021-08-20
وزارة الاقتصاد تطلق 36 برنامجاً فرعياً لبرنامج دعم أسعار الفائدة
2021-08-19
الإيرادات المالية في الصين ترتفع بنسبة 20 بالمئة
2021-08-19
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الشريط الأخباري
بحضور السيدة أسماء الأسد.. افتتاح الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية-فيديو
سورية تطالب مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية
إصابة 4 أطفال بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في حي الجبيلة بدير الزور
بمشاركة 100 جريح.. اليوم انطلاق فعاليات الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية
ميليشيا (قسد) تختطف مسناً من قرية أبو كبرة بريف الحسكة الشمالي الشرقي
المجموعات الإرهابية تواصل اعتداءاتها لعرقلة جهود الدولة السورية بحماية المدنيين وترسيخ الأمن في درعا
إصابة مسلحين اثنين من ميليشيا (قسد) بانفجار عبوة ناسفة على طريق قامشلي-عامودا
وقفة لأبناء الحسكة تنديداً بجرائم المحتل التركي ومنعه ضخ مياه الشرب
بدعم المحتل الأمريكي.. ميليشيا (قسد) تسرق محولة كهرباء في ناحية تل حميس بالحسكة
السيد نصر الله: قوات الاحتلال الأمريكي تسرق ثروات السوريين وعليها مغادرة الأراضي السورية
لقطات من افتتاح الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية
2021-08-20
2021-08-20
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