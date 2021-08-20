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لقطات من افتتاح الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية

2021-08-20

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بحضور السيدة أسماء الأسد.. افتتاح الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية

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