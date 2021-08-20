العدوان السعودي يرتكب 245 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء -سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 245 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في محافظة الحديدة قوله “إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجاح والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم للاتفاق.