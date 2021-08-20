واشنطن بوست: أمريكا تتحقق من ارتباط لقاح مودرنا بمرض نادر في القلب

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن إجراء مسؤولي الصحة الأمريكيين مراجعة وتحقيقات بشان تقارير عن ارتباط لقاح شركة مودرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا بخطر الإصابة بمرض نادر في القلب لدى الشباب.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم أن بيانات كندية أكدت وجود مخاطر إصابة الرجال دون الثلاثين من العمر بهذا المرض بعد تلقيهم لقاح مودرنا مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل والبحث قبل تقديم أي توصية بهذا الصدد.

من جانبها اكتفت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بالقول: “لن نعلق على اجتماعات أو مناقشات داخلية لكن يمكننا القول إن إدارة الأغذية والعقاقير ملتزمة تماماً بمراجعة البيانات عندما تكون متاحة لها”.

وتأتي المراجعة المحتملة بعد يومين فقط من إعلان مسؤولي الصحة الأمريكيين عن توفير جرعات ثالثة معززة للأمريكيين اعتباراً من 20 من شهر أيلول القادم انطلاقاً من مخاوف من أن تكون الحماية التي توفرها اللقاحات الأولية أقل من المطلوب في مواجهة تزايد الإصابات بالسلالة المتحورة المعروفة باسم “دلتا”.