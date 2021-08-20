القبض على مجموعة أشخاص ارتكبوا عدة سرقات في حلب

حلب-سانا

ألقى قسم شرطة الأشرفية في حلب القبض على شخص يقدم على خطف الأجهزة الخليوية من المواطنين في الشارع العام أثناء ركوبه دراجة نارية وارتكب عدة سرقات مع أشخاص آخرين وقاموا بتصريف المسروقات في الأسواق.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في مكافحة الجريمة وإلقاء القبض على مرتكبيها وأثناء قيام إحدى دوريات قسم شرطة الأشرفية في حلب بأداء المهام الموكلة إليها ألقت القبض على شخص يقود دراجة نارية غير مرخصة قيادة رعناء في حي الأشرفية وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على خطف الأجهزة الخليوية من المواطنين في الشارع العام أثناء ركوبه الدراجة النارية كما اعترف بارتكابه عدة سرقات بالاشتراك مع أشخاص آخرين وتصريف المسروقات في الأسواق.

وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال التنسيق بين القسم المذكور وفرع الأمن الجنائي في حلب تم إلقاء القبض على بعض هؤلاء السارقين وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة البطاريات ومادة البنزين من بعض السيارات المركونة في الشوارع العامة.

وبينت الوزارة أنه تمت مصادرة الدراجة النارية وبندقية حربية مع ذخائر وطلقات وقنبلة حربية ونظمت الضبوط اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.